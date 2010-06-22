«Газпром» сам може мати проблеми зі „світлим майбутнім”

Російський газовий монополіст ВАТ „Газпром” найближчими роками може сам мати проблеми зі „світлим майбутнім” у зв`язку з розвитком конкурентних російському паливу джерел енергії.

Таку думку кореспонденту УНІАН висловили голова правління Альянсу „Нова енергія” Валерій БОРОВИК та експерт польського центру східних досліджень OSW Анна ГУРСЬКА.

Експерти відзначили різке падіння капіталізації „Газпрому” у зв`язку зі світовою економічною кризою, відсутність необхідних коштів на інвестиції для розвитку і значне кредиторське навантаження.

„Досить песимістичне («світле майбутнє» - УНІАН). Ця компанія у світлі розвитку альтернативних джерел енергії надалі втрачатиме свою капіталізацію», - сказав В.БОРОВИК.

На думку експерта, капіталізація «Газпрому» знизилася у зв`язку з кризою на 60%, і компанія не має в своєму розпорядженні вільних коштів на запуск видобутку на Штокманському родовищі.

А.ГУРСЬКА, у свою чергу, відзначила, що «Газпром» до кризи 2008 року за капіталізацією входив до трійки найбільших компаній світу, а зараз перебуває у четвертому десятку.

Аналітик звернула увагу на розвиток ринку скрапленого газу і можливий активний видобуток сланцевого газу на Європейському континенті, який є основним експортним ринком для „Газпрому”. «Це насправді може значною мірою змінити ситуацію експортерів та імпортерів і розклад сил на газовому ринку Європи», - сказала експерт.

Як повідомляв УНІАН, представники ВАТ "Газпром" заявляють, що розвиток українського „Нафтогазу” можливий лише за умови його приєднання до російського газового монополіста, проти чого виступають українська влада, пропонуючи створення спільного підприємства.

Держави Європейського союзу закупляють у Росії близько 25% газу від своїх потреб. При цьому 80% цього імпортного газу поставляється через газотранспортну систему України.