Обсяг транзиту російського газу через Україну не змінився

Станом на 16.00 середньодобовий об`єм транзиту російського газу через територію України в європейські країни не змінився.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України».

За словами співбесідника Агентства, про збільшення середньодобового об`єму транзиту російського газу через територію України компанія повідомить додатково.

Нагадаємо, ВАТ «Газпром» одержало підтвердження офіційного Києва про готовність збільшити транзит російського газу через територію України.

Як повідомляв УНІАН, 21 червня «Газпром» розпочав обмеження поставок газу до Білорусі.

22 червня Радмін Білорусі заявив, що республіка відбиратиме російський транзитний газ у разі збереження обмежень на поставку, а білоруський президент Олександр ЛУКАШЕНКО повідомив на зустрічі з главою МЗС РФ Сергієм ЛАВРОВИМ, що дав вказівку перекрити транзит газу, поки «Газпром» його не сплатить.

Борг Білорусі за російський газ становить близько 200 млн. дол. У свою чергу Мінськ оцінює борг «Газпрому» за транзит палива територією Білорусі у 260 млн. дол.