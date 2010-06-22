Азаров виступає за оперативну модернізацію ГТС

Газова проблема, що виникла у Росії і Білорусі, підтверджує необхідність швидкої модернізації української газотранспортної системи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції сказав журналістам прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

При цьому він відзначив, що модернізація повинна проходити за участю як Європейського Союзу, так і Російської Федерації.

«Ми російській стороні підкреслюємо, що час йде, наша ГТС потребує модернізації. І ось ситуація з Білоруссю, наприклад, конкретне тому підтвердження», - сказав прем`єр.

Н.Азаров також повідомив, що вже завтра міністр палива і енергетики Юрій БОЙКО відправиться до Брюсселя для проведення переговорів про модернізацію ГТС.

Як повідомляв УНІАН, Ю.Бойко після Брюсселя поїде до Москви для проведення переговорів з питання модернізації ГТС.