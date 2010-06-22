Бойко: Переговори з RosUkrEnergo проводитися не будуть

До завершення експертизи постанови Стокгольмського арбітражного суду урядом України переговори з компанією RosUkrEnergo AG (Швейцарія) проводитися не будуть.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства палива і енергетики України з посиланням на міністра Юрія БОЙКА.

«Постанова Стокгольмського арбітражного суду про повернення компанії RosUkrEnergo 11 млрд. куб. м газу вимагає детального вивчення і правової експертизи Кабінету міністрів», - зазначається в повідомленні.

За словами Ю.БОЙКА, для подальших дій необхідно одержати правову оцінку і виробити необхідні рішення. Відповідні документи відправлено на розгляд прем`єр-міністрові Миколі АЗАРОВУ.

«Відповідний лист з супровідними документами на ім`я прем`єр-міністра вже направлено, і я вважаю, що необхідні доручення буде дано Міністерству юстиції», - заявив Ю.БОЙКО.

Також Ю.БОЙКО зазначив, що в Мінпаливенерго не надходили пропозиції від компанії RosUkrEnergo щодо можливої мирової угоди або відстрочення виплати.

«Ми жодних пропозицій не одержували. До експертизи з боку уряду, ми ніяких переговорів проводити не будемо», - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня Стокгольмський арбітражний трибунал зобов`язав НАК «Нафтогаз України» повернути RosUkrEnergo 11 млрд. куб. м газу. Цей обсяг газу було вилучено «Нафтогазом» у RosUkrEnergo в 2009 році як компенсація після того, як в результаті підписання прямого контракту між НАК і «Газпромом» у січні 2009 року RosUkrEnergo було виключене зі схеми поставок газу до України і за її межі. Це було зроблено за узгодженням з «Газпромом», який володіє 50% RosUkrEnergo.

До того ж 8 червня Стокгольмський арбітражний трибунал ухвалив, що RosUkrEnergo одержить від «Нафтогазу» додатковий об`єм газу у розмірі 1,1 млрд. куб. м газу як неустойку за порушення умов контракту.

Дане рішення є наступним після ухваленого рішення Стокгольмського арбітражного трибуналу від 30 березня 2010 року про відшкодування RosUkrEnergo близько 200 млн. доларів за різні порушення «Нафтогазом» умов контрактів на поставку, транзит і зберігання газу.