Грищенко має намір обговорити в Італії питання транзиту газу

Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО під час візиту до Італії 23 червня має намір обговорити питання транзиту російського газу через територію України до Європи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег ВОЛОШИН.

За словами О.ВОЛОШИНА, ключовий месидж, який везе К.ГРИЩЕНКО в Італію - переконання керівництва тієї країни у тому, що газотранспортна система України є і завжди залишатиметься найбільш надійним та оптимальним маршрутом транзиту російських і середньоазійських енергоносіїв до країн Європейського Союзу.

“У зв’язку з цим ми вважаємо, що “Південний потік”, який будують спільно російські та італійські компанії, є проектом, що буде пов’язаний з необґрунтованою витратою великих ресурсів - фінансових, політичних і економічних”, - сказав він.

В Україні вважають, що “Південний потік” є “зайвим” і таким, який з економічної точки зору немає сенсу, сказав О.ВОЛОШИН.

“Усі політичні передумови, які були для його реалізації, завдяки покращенню і нормалізації відносин між Україною та Росією усунуті”, - додав О.ВОЛОШИН.