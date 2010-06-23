«Газпром» обмежив поставки газу у Білорусь на 60%

ВАТ "Газпром" обмежив постачання газу в Білорусь на 60% від добової норми.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це сьогодні на засіданні оперативного штабу повідомив глава правління "Газпрому" Олексій МІЛЛЕР.

"Білоруська сторона не робить ніяких дій для погашення заборгованості за постачання російського газу. З 10-тої ранку 23 червня 2010 року вводиться режим обмежень постачання російського газу в Республіку Білорусь на 60%. Обмеження постачань газу в Білорусь буде продовжено пропорційно наявній заборгованості", - сказав О.МІЛЛЕР.

Як повідомляв УНІАН, учора "Газпром" обмежив постачання газу в Білорусь на 30% від добової норми.