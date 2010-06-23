Газовий конфлікт РФ та Білорусі може затягнутися до 2011р.

Російсько-білоруський газовий конфлікт має політичні ознаки і за своєю суттю подібний до газового конфлікту з Україною і може затягнутися до 2011 року - до виборів Президента Білорусі.

Таку думку в коментарі УНІАН висловив експерт з енергетичних питань Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ.

"Не виключено, що цього разу Мінськ "розплачується" за певне розчарування Кремля Президентом Олександром ЛУКАШЕНКО, білоруська позиція якого не завжди співпадає з російською. Зокрема позиція щодо ОДКБ, Митного союзу, заміщення російської нафти венесуельською і т. і"., - зазначив експерт.

Б. СОКОЛОВСЬКИЙ вважає, що налагодження постачання газу в Європу на короткий термін сприятиме врегулюванню конфлікту, але спричинить додаткові витрати з боку "Газпрому".

"Короткочасний обхід Білорусі на обмежені терміни сприятиме врегулюванню ситуації. За наявних технічних можливостей перенаправлення потоків потребуватиме згоди споживачів і транзитерів, і нестандартних логістичних рішень щодо маршрутів до Польщі, Східної Німеччини і Литви. Такі рішення спричинять додаткові витрати з боку постачальника - "Газпрому". Тоді як згода України і ЄС на довгостроковий обхід Білорусі призведе до ескалації конфлікту. У разі прийнятних для РФ умов тразиту, конфлікт може затягнутися аж до виборів Президента Білорусі у 2011 році", - сказав Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Він вважає, що для влади в Україні, яка є ключовим транзитером, зараз постало складне завдання.

"З одного боку, логічно підтримати Білорусь, особливо - очікуючи ратифікації угоди про кордон. З іншого - заявлений нейтралітет, водночас з ініціативою допомогти обходити Білорусь - це ризик погіршити стосунки з Мінськом і виявити слабкість перед Москвою. Напрошується бажання використовувати ситуацію як козир в інших переговорах з РФ. Очевидно, що враховується і вичікувальна позиція ЄС", - каже експерт.

Б. СОКОЛОВСЬКИЙ вважає, що цей газовий конфлікт показав, що Росія вже ставиться до української ГТС як до своєї.

"Про це свідчить упевнена заява Президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА про додатковий транзит через нашу ГТС без узгодження з Україною. Хоча для вирішення такого питання сьогодні досить технічного рівня без публічних заяв", - підкреслив Б. СОКОЛОВСЬКИЙ.