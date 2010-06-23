Бойко: Україна технічно може збільшити прокачку газу

Україна зацікавлена у тому, щоб газовий конфлікт між Росією і Білорусією був вичерпаний якнайшвидше.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства палива і енергетики України, про це міністр Юрій БОЙКО заявив, коментуючи ускладнення стосунків РФ і Білорусі у газовій сфері.

"Передусім, я хочу сказати, що сьогоднішній конфлікт - це двостороння справа Росії і Білорусі. І ми хочемо, щоб він якнайскоріше закінчився, щоб дві країни швидше знайшли компроміс і домовилися", - сказав міністр.

При цьому він зазначив, що в України є можливості збільшення об`ємів прокачування газу через її територію.

"У нас є технічні можливості збільшення прокачування газу через нашу територію приблизно на 30 млрд. кубів, але ми не отримували жодних офіційних пропозицій ні від російських партнерів, ні від білоруських колег щодо збільшення прокачування", - сказав Ю. БОЙКО, додавши, що, якщо такі пропозиції надійдуть, їх ретельно вивчатиме українська сторона.

"Ще раз заявляю, що наше бажання - щоб конфлікт між двома учасниками був якнайшвидше вичерпаний. В усякому разі, ми готові зробити усе для того, щоб цей конфлікт вирішився якнайшвидше на благо наших народів", - додав Ю.БОЙКО.

Як повідомляв УНІАН, 21 червня "Газпром" приступив до обмеження постачань газу в Білорусь.

22 червня Радмін Білорусі заявив, що республіка відбиратиме російський транзитний газ у разі збереження обмежень на постачання, а білоруський президент Олександр ЛУКАШЕНКО повідомив на зустрічі з главою МЗС РФ Сергієм ЛАВРОВИМ, що дав вказівку перекрити транзит газу, поки "Газпром" за нього не сплатить.

Борг Білорусі за російський газ складає близько 200 млн. дол. У свою чергу Мінськ оцінює борг "Газпрому" за транзит палива по території Білорусі у 260 млн. дол.