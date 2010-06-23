«Нафтогаз» закінчить рік з дефіцитом не більше 1% ВВП

НАК "Нафтогаз України" планує завершити поточний рік з дефіцитом не більше 1% ВВП.

Як передає кореспондент УНІАН, у цьому запевнив прем'єр-міністра України Миколу АЗАРОВА на сьогоднішньому засіданні Кабінету міністрів міністр палива та енергетики України Юрій БОЙКО.

"Враховуючи усі заходи, які були зроблені останнім часом компанією, - скорочення витрат і збільшення прибуткової частини - ми виходимо з мінімальним дефіцитом, який визначений у фінансовому плані. Це 1% ВВП", - сказав Ю.БОЙКО.

Як повідомляв УНІАН, за словами М. АЗАРОВА, дефіцит "Нафтогазу" на кінець поточного року складе 10 млрд. грн..

Довідка УНІАН. НАК "Нафтогаз України" - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої добувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.