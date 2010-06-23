Віце-президентом «Енергоатому» знову призначено Айсіна

Кабінет міністрів України призначив віце-президентом НАЕК "Енергоатом" Айдіна АЙСІНА.

Про це сказано у розпорядженні уряду від 16 червня №1239-р, оприлюдненому на урядовому порталі.

51-річний А. АЙСІН уже обіймав посаду віце-президента НАЕК з фінансових питань. До цього працював заступником генерального директора з питань фінансів, в.о. директора з питань економіки і фінансів ДК "Укртрансгаз" НАК "Нафтогаз України". У 2007-2008 був заступником гендиректора вже ліквідованого держконцерну "Укратомпром". Також очолював Київську міську організацію Республіканської партії України.

Довідка УНІАН. ДП "НАЕК "Енергоатом" - провідний виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України.

Компанія об`єднує чотири діючі українські атомні електростанції з 15 енергоблоками, а також Ташликську ГАЕС та Олександрівську ГЕС сумарною встановленою потужністю 14 139,5 МВт.

На НАЕК "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації усіх АЕС країни.