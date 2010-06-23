В.о. гендиректора ДП «Вугілля України» призначено Соколова

Міністерство вугільної промислової України призначило Володимира СОКОЛОВА виконувачем обов'язків генерального директора Державного підприємства "Вугілля України".

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мінвуглепрому.

Згідно з повідомленням, сьогодні міністр вугільної промисловості Юрій ЯЩЕНКО представив В. СОКОЛОВА трудовому колективові ДП.

54-річний В. СОКОЛОВ до призначення на посаду, з січня 2007 р. по червень 2010 р., був комерційним директором ДП "Антрацит". Раніше був директором ТОВ "Торговий дім "Еко-вугілля України" і очолював підприємство ДП "Луганська вугільна компанія". У 1977- 2004 рр. працював на різних посадах в ДП "Орджонікідзевугілля".

Довідка УНІАН. ДП "Вугілля України" є оператором Гуртового ринку вугільної продукції і здійснює продаж практично усього вугілля, видобутого на вугільних підприємствах, що знаходяться в управлінні Мінвуглепрому.