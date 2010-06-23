В.о. гендиректора ДП «Вугілля України» призначено Соколова

Міністерство вугільної промислової України призначило Володимира СОКОЛОВА виконуючим обов`язки генерального директора Державного підприємства «Вугілля України».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Мінвуглепрому.

Згідно з повідомленням, сьогодні міністр вугільної промисловості Юрій ЯЩЕНКО представив В.СОКОЛОВА трудовому колективу ДП.

54-річний В.СОКОЛОВ до призначення на посаду, з січня 2007 р. по червень 2010 р., був комерційним директором ДП «Антрацит». Раніше був директором ТзОВ «Торговий дім «Еко-вугілля України» і очолював підприємство збуту ДП «Луганська вугільна компанія». У 1977- 2004 рр. працював на різних посадах у ДП «Орджонікідзевугілля».

Довідка УНІАН. ДП «Вугілля України» є оператором Оптового ринку вугільної продукції і здійснює продаж практично всього вугілля, видобутого на вугільних підприємствах, які знаходяться в управлінні Мінвуглепрому.