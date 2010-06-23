Литва вже відчула скорочення поставок газу через Білорусь

До Литви російський газ почав надходити в обмеженому обсязі. Про це в середу журналістам повідомив гендиректор оператора газових мереж країни - підприємства Lietuvos dujos Вікторас ВАЛЕНТУКЯВІЧЮС, передає ІТАР-ТАРС.

"Біля полудня (12:00 по київському часу) відзначено зменшення надходження газу на 25-30%", - заявив він.

За словами гендиректора, ніяких офіційних повідомлень про зменшення постачань не надходило. "Проте наші прилади однозначно зафіксували зменшення обсягів", - підкреслив В.Валентукявічюс.

На початку дня в середу підприємство Lietuvos dujos констатувало, що до Литви російський газ поступає безперебійно в узгоджених обсягах звичайним шляхом через Білорусь. Через Литву здійснюються також транзитні поставки природного газу в Калінінградську область Росії.

Нагадаємо, в середу вранці "Газпром" утретє скоротив поставки газу до Білорусії - ще на третину. Враховуючи попередні рішення, поставки газу до Білорусії знизилися з 21 червня в цілому на 60% від планових обсягів.

При цьому глава "Газпрому" Олексій Міллер спростував заяву білоруського Президента Олександра Лукашенко, що Мінськ 22 червня перекрив транзит російського газу. "Транзит російського газу через територію Білорусії здійснюється в повному обсязі, і споживачі російського газу не матимуть з його поставками жодних проблем", - заявив глава "Газпрому" на засіданні оперативного штабу.