Білорусь заявляє, що погасила борг перед "Газпромом"

Білорусь сплатила 187 млн. дол. заборгованості за газ «Газпрому».

Як передає "Газата.ру", про це заявив перший віце-прем`єр Білорусі Володимир СЕМАШКО.

За його словами, уряд Білорусі, в свою чергу, вимагає від «Газпрому» погасити заборгованість за транзит у розмірі 260 млн. дол. до 10 години за мінським часом (11.00 мск), інакше транзит буде припинено.

Водночас офіційний представник російської компанії «Газпром» Сергій КУПРІЯНОВ заявив, що «Газпром» поки не отримував коштів із Білорусі за газ.

"Ми підтвердимо погашення боргу лише після отримання грошей, грошей на рахунку немає", - сказав С.КУПРІЯНОВ.