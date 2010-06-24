ЄС одержить додаткові обсяги газу

Міністр з питань палива та енергетики України Юрій БОЙКО запевнив комісара ЄС з питань енергетики Гунтера ЕТТІНГЕРА у готовності допомогти у поставках додаткових обсягів газу на випадок проблем з Білоруссю.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Ю.БОЙКО повідомив 23 червня на спільному брифінгу після зустрічі з комісаром.

“Ми готові допомогти у такій ситуації, але ми також сподіваємося, що конфлікт вирішиться швидко”, - сказав він.

“Україна може постачати більше газу в Польщу”, - сказав, у свою чергу, Г.ЕТТІНГЕР.

Як повідомляв УНІАН, з 21 червня російський “Газпром” розпочав зменшувати постачання газу до Білорусі. На сьогодні поставки зменшено на 60%. “Газпром” обвинувачує Мінськ у боргах за спожитий газ, тоді як Білорусь заявляє про борги за оплату транзиту газу до Євросоюзу.

22 червня Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО заявив про припинення транзиту російського газу до Європи, однак сьогодні зранку “Газпром” заявив, що транзит здійснюється в звичайному режимі.