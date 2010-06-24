Чи виграє Україна від газового конфлікту між Росією і Білоруссю?

Україна нічого не виграє від газового конфлікту між Росією і Білоруссю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив глава Адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН на зустрічі з журналістами.

«Конфлікт завжди погано, від нього втрачають всі. Україна не виграє нічого від нинішнього конфлікту між нашими сусідами. Крім того, ми ніколи не ставили за мету вигравати за рахунок конфліктів між кимсь», - сказав С.ЛЬОВОЧКІН.

На його думку, в цій ситуації головним для України є забезпечити надійність постачання газу до Європи і показати європейським партнерам, що «на нас завжди можна покластись».

С.ЛЬОВОЧКІН нагадав, що український уряд запевнив Європу у готовності збільшити транзит газу в разі зменшення обсягу його транзиту через Білорусь, хоча при цьому це не вирішує всі проблеми. Зокрема, для тих європейських споживачів газу, які «висять на білоруській трубі», додав він.

Коментуючи на тлі російсько-білоруського конфлікту історію українсько-російських газових суперечок, С.ЛЬОВОЧКІН висловив тверде переконання, що в усіх конфліктах останніх років з Росією винною була Україна, і з кожного з таких конфліктів «ми виходили з ослабленими позиціями».

Відповідаючи на запитання, чи може Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ виступити посередником в російсько-білоруському конфлікті, С.ЛЬОВОЧКІН сказав, що якщо одна зі сторін звернеться з таким проханням, то керівництво України готове буде його розглянути.

Як повідомляв УНІАН, з понеділка, 21 червня, російський “Газпром” почав зменшувати постачання газу Білорусі. 22 червня поставки були зменшені на 60%. “Газпром” звинувачує Мінськ у боргах за спожитий газ, у той час як Білорусь заявляє про борги за транзит газу до ЄС. 22 червня Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО заявив про припинення транзиту російського газу до Європи, однак сьогодні зранку “Газпром” заявив, що транзит здійснюється в звичайному режимі.

При цьому прем`єр-міністр М.АЗАРОВ заявив, що у разі потреби Україна може збільшити обсяг прокачування газу до Європи на 30 млрд. кубометрів.