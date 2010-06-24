Україна до жовтня визначиться - РФ чи США...

Міжвідомча комісія при Міністерстві палива і енергетики України з відбору технологій і партнера щодо будівництва заводу з фабрикації ядерного палива має намір до жовтня визначити переможця відповідного конкурсу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила заступник міністра палива і енергетики України Наталія ШУМКОВА, виступаючи на Міжнародній конференції «Атомно-енергетичний комплекс України: міжнародна співпраця і кооперація, інвестиції, ядерно-паливний цикл».

«Не пізніше жовтня буде оголошено переможця», - сказала Н.ШУМКОВА.

При цьому вивчення пропозицій учасників конкурсу – АТ «ТВЕЛ» (Російська Федерація) і Westinghouse Electric Company (США) – проводитиметься в серпні-вересні.

Заступник міністра нагадала, що згідно з програмою розвитку ядерно-паливного циклу країни, передбачається введення першої черги заводу в 2013 році. При цьому потужність першої черги становитиме виготовлення до 400 ТВС щорічно з переробкою 200 тонн збагаченого урану.

Друга черга заводу, яку планується ввести в експлуатацію в 2017 році, щорічно випускатиме до 800 ТВС (переробка 400 тонн урану).

Як повідомляв УНІАН, Міжвідомча комісія при Міністерстві палива і енергетики України відкрила процедуру конкурсу з відбору технології та партнера щодо будівництва заводу з фабрикації ядерного палива.

18 червня ц.р. на засіданні комісії було затверджено порядок проведення конкурсу і методика оцінки пропозицій його учасників. Крім того, 21 червня комісія надала учасникам конкурсу - ВАТ «ТВЕЛ» (Російська Федерація) і Westinghouse Electric Company (США) - документи, необхідні для підготовки конкурсних пропозицій.

Учасники конкурсу мають надати свої пропозиції комісії до 21 липня. Нагадаємо, що рішенням Ради національної безпеки і оборони, введеним у дію указом Президента України в грудні 2009 року, Мінпаливенерго було доручено провести конкурс з відбору технології та партнерів щодо будівництва заводу з фабрикації ядерного палива. При цьому в самому рішенні РНБО частково були визначені критерії, за якими має бути відібраний потенційний партнер України.

5 травня прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що Україна домовилася з Росією про спільне будівництво заводу з виробництва ядерного палива.

У червні голова російської держкорпорації «Росатом» Сергій КИРИЄНКО заявив про зацікавленість російської сторони в спільній реалізації будівництва складального заводу.

«Думаю, що ми зможемо дати найбільш конкурентоспроможну пропозицію з тим, щоб на території України розгорнути складальне виробництво», - сказав він.

У лютому 2009 року про свою готовність взяти участь в реалізації проекту будівництва заводу заявляла також американська компанія Westinghouse.

Довідка УНІАН. Згідно з Енергетичною стратегією, Україна планувала до 2014 року побудувати власний завод з фабрикації ТВС (тепловиділяючих складок).

Згідно із затвердженою у вересні 2009 р. Кабінетом міністрів державною цільовою програмою «Ядерне паливо України» будівництво заводу з виробництва ядерного палива планується завершити в 2013 році. Вартість будівництва оцінюється в 1,679 млрд. грн., з яких 1,092 млрд. грн. планується залучити як інвестиції.