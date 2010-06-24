Арешт екс-голови митниці Макаренка - політичне замовлення

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО вважає політичним переслідуванням арешт екс-голови Державної митної служби України Анатолія МАКАРЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні під час брифінгу.

"Цей арешт людини, що займала державницьку позицію, пов'язаний з політичним переслідуванням", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За словами лідера БЮТ, це є першим кроком і першим прикладом того, як команда Президента Віктора ЯНУКОВИЧА може кинути за грати людину, яка захищає національні інтереси.

Ю. ТИМОШЕНКО зазначила, що цей арешт пов'язаний безпосередньо з розмитненням 11 млрд. кубометрів газу, які "начебто належали "РосУкрЕнерго".

При цьому вона сказала, що ці 11 млрд. кубометрів газу належали Україні.

"Я сьогодні оприлюдню відповідну угоду між НАК "Нафтогаз" і "Газпромом" про купівлю цього газу за 1,7 млрд. дол"., - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер БЮТ вважає, що подібним арештом нинішня влада намагається "освятити" повернення "РосУкрЕнерго" коштів в сумі від 3 до 5 млрд. дол. згідно з відповідними рішеннями Стокгольмського арбітражного суду.

"По суті, сьогодні можна стверджувати, що саме Президент звернувся до Стокгольмського суду, щоб повернути кошти своїм компаньйонам" - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер БЮТ також сказала, що нині незрозуміло, на якій основі пред'являють претензії екс-голові Держмитслужби, оскільки ще 16 березня 2009 року Шевченківський районний суд Києва встановив, що митники діяли законно у розмитненні цих 11 млрд. кубометрів газу.

Ю. ТИМОШЕНКО наголосила, що саме вона давала прямі доручення керівникам НАК "Нафтогаз" і митної служби про розмитнення цього газу.

"Тому, я думаю, що варта порядку повинна у першу чергу звертатися до мене, як до екс-прем'єр-міністра, по пояснення. Я готова відповідати за кожне своє доручення", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також помітила, що її команда за допомогою кращих правозахисників і адвокатів захищатиме екс-голову Держмитслужби А. МАКАРЕНКА та інших колишніх посадовців від свавілля діючої влади.

Крім того, на думку лідера БЮТ, якщо в Україні ще залишилися "не маріонеткові суди", то вони не прийматимуть незаконних рішень.

Ю. ТИМОШЕНКО також повідомила, що її команда звертатиметься до лідерів усіх європейських країн, ПАРЕ і Моніторингового комітету Ради Європи з детальною інформацією щодо подій, які нині відбуваються в Україні.