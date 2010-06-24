Україна розраховує залучити в уранове виробництво 17 млрд.грн.

Україна до 2020 року розраховує залучити в розвиток уранового виробництва 17 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила заступник міністра палива і енергетики України Наталія ШУМКОВА сьогодні на Міжнародній конференції "Атомно-енергетичний комплекс України: міжнародна співпраця і кооперація, інвестиції, ядерно-паливний цикл".

За її словами, у середньостроковій перспективі, 2010-2013 рр., на ці потреби буде потрібно близько 9,9 млрд. грн.

Як повідомила застапник міністра, на сьогодні в Україні розвідано 53 родовища природного урану, 4 з яких уже відпрацьовані. Загалом підтверджені запаси урану в Україні на сьогодні складають близько 295 тис. тон, в експлуатації знаходяться родовища із запасами 16 тис. тон. У перспективі планують розробку родовищ з підтвердженими запасами близько 200 тис. тон з урахуванням того, що будується нині Новоконстянтинівська копальня.

Н. ШУМКОВА зазначила, що нині доцільною є розробка 13 нових родовищ уранової руди. Найбільш перспективними з них є Северинське, Квітневе, Сафонівське, а також західна зона Центрального родовища.

Зокрема, передбачають, що у разі розробки Северинського родовища річний видобуток на ньому може досягати до 1,5 млн. тон уранової руди.

Н. ШУМКОВА зазначила, що держпрограмою розвитку уранового виробництва передбачено, що до 2020 року обсяги виробництва уранового концентрату в Україні виростуть з 830 тон у 2009 році до 5 тис. тон, у 2030 році - до 6 тис. тон.