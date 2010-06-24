3-й та 4-й енергоблоки ХАЕС побудують до 2018 року

НАЕК "Енергоатом" прогнозує завершення будівництва і введення в експлуатацію енергоблоку №3 Хмельницьких АЕС у 2016 році, енергоблоку №4 ХАЕС - у 2017 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент НАЕК "Енергоатом" Юрій НЕДАШКОВСЬКИЙ, виступаючи сьогодні на Міжнародній конференції "Атомно-енергетичний комплекс України: міжнародна співпраця і кооперація, інвестиції, ядерно-паливний цикл".

За його словами, за оцінками експертів, вартість добудови двох енергоблоків оцінюють у 30,1 млрд. грн.

Він нагадав, що 9 червня уряди України і Російської Федерації підписали рамковий договір про співпрацю у добудові енергоблоків Хмельницької атомної станції.

Нині "Енергоатом" виконує попередні розрахунки для визначення коштів, необхідних на реалізацію першочергових етапів проекту, які знайдуть своє віддзеркалення у планованій до підписання кредитній угоді.

Ю. НЕДАШКОВСЬКИЙ також сказав, що сьогодні в компанії усього відпрацьовують 11 інфраструктурних інвестиційних проектів на загальну суму 51,7 млрд. грн. Окрім добудови Х3/Х4, триває розробка проектів будівництва централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива спільно з компанією "Нoltec international" (США), а також проект будівництва міжнародного центру підготовки ремонтного персоналу на базі Запорізької АЕС.

За словами Ю. НЕДАШКОВСЬКОГО, останній проект є унікальним за масштабністю і є першим тренувальним центром для персоналу, обслуговуючого реактори ВВЕР- 1000. Центр планують побудувати на базі Запорізької АЕС за часткового фінансування Європейської комісії.

Довідка УНІАН. Переможцем міжнародного конкурсу з вибору типу реакторної установки для будівництва 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС у жовтні 2008 року стала російська компанія "Атомбудекспорт". У конкурсі, окрім "Атомбудекспорту", брали участь американська Westinghouse і південнокорейська KEPCO. Мінпаливенерго затвердило рішення міжвідомчої комісії про визнання переможцем конкурсу "Атомбудекспорту", який представив проект реакторної установки В-392Б, розроблений для Балаківської АЕС в Росії.

З метою реалізації проекту 18 лютого 2009 р. Кабінет міністрів прийняв постанову №118 "Про першочергові заходи з будівництва 3-го і 4-го енергоблоків ХАЕС ". У ньому чітко визначений тип реакторної установки і замовник будівництва - НАЕК " Енергоатом ". Також спрощена процедура закупівлі основного устаткування і проектування нових енергоблоків - у одного постачальника. Попередня вартість зведення 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС складає близько 15 млрд. грн.

Раніше президент НАЕК " Енергоатом " Юрій НЕДАШКОВСЬКИЙ заявляв, що фінансування проекту здійснюватиметься таким чином: 85% - російська сторона надає кредит зі ставкою Libor + 3% і 15% - українська сторона. Погашення тіла кредиту - через 6 місяців після введення в експлуатацію нових енергоблоків.

10 квітня прем'єр-міністр Російської Федерації Володимир ПУТІН заявив, що Росія розглядає можливість кредитування будівництва 3-го і 4-го енергоблоків ХАЕС у розмірі 5-6 млрд. дол.

9 червня Кабінет міністрів України і уряд Російської Федерації підписали рамкову угоду про добудову третього і четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС.

16 червня глава Адміністрації Президента Сергій ЛЬОВОЧКІН повідомив про те, що Україна досягла домовленості про отримання двох кредитів по 2 млрд. дол. від російського ВТБ.

За його словами, один з цих кредитів ВТБ ужк надав українському уряду на умовах повернення на фінансування дефіциту бюджету.

Він сказав, що кредит не регулюється міждержавними угодами. На питання журналістів, чому інформація про умови отримання кредиту є закритою, С.ЛЬОВОЧКІН повідомив, що кредит брався на відкритому ринку і умови його отримання обумовлені комерційною таємницею. При цьому він додав, що кредит "не лягає на державний борг".

Другий кредит, за його словами, надається "Енергоатому" на добудову двох енергоблоків. На уточнююче питання, чи отриманий вже цей кредит, він сказав, що не має в розпорядженні інформації, чи надійшли закошти по кредиту в Україну, але підкреслив, що немає потреби відразу отримувати усю суму: кредит надходитиме за необхідності - згідно з темпами добудови енергоблоків.

18 червня перший віце-прем'єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ повідомив що Україна розраховує протягом 6-8 місяців отримати від РФ перший транш на добудову 2 реакторів Хмельницькою АЕС.