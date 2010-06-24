Транзитна тактика України й Росії має бути єдиною

Україна спільно з Білоруссю має виробити єдину політику щодо транзиту російського газу до Європи, заявляє голова партії «За Україну!», народний депутат В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, за його словами, «Україна та Білорусь як дві транзитні держави мають виробити спільну політику щодо транзиту російського газу до Європи».

«Спільна транзитна політика дасть змогу уникнути постійного шантажу зі сторони «Газпрому» як України, так і Білорусі», - підкреслив В.КИРИЛЕНКО.

«Українські урядовці мають ініціювати створення українсько-білоруської робочої групи щодо напрацювань спільної транзитної газової політики, а не наввипередки намагатися догодити Кремлю», - наголосив В.КИРИЛЕНКО.

За словами голови партії «За Україну!», «останній білорусько-російський газовий конфлікт засвідчив, що всі міфи кремлівської пропаганди про «вічну дружбу», «братні народи» і «спільну історію» забуваються, коли справа доходить до інтересів російських олігархічних нафтогазових кланів».