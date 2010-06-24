Енергетична стратегія України буде переглянута

Міністр палива і енергетики України Юрій БОЙКО заявляє, що Енергетичну стратегію України буде переглянуто відповідно до положень президентської Програми економічних реформ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства палива і енергетики.

«Ми вже маємо реперні точки реформування галузі у вигляді президентської Програми економічних реформ, яка по-новому, більш деталізовано дає напрям руху і можливості щорічно підбивати підсумки і коригувати енергетичну діяльність держави», - сказав міністр.

При цьому він додав, що «в даний час проводиться масштабний аудит діяльності всіх попередніх урядів в енергетичній галузі. Проте, що стосується положень енергетичної стратегії, то значна їх частина буде переглянута. План дій - це не догма, проте він вказує орієнтовні напрями щодо його виконання».

За словами Ю.БОЙКА, зміни, зокрема, торкнуться ставлення держави до ціноутворення на енергоресурси для приватного сектора економіки.

«Держава вже не в змозі виступати протекціоністом приватних власників підприємств. Ера дешевого газу, як і дешевої нафти, закінчилася. Ціна на газ для промисловості має бути прийнятною з погляду конкурентоспроможності кінцевої продукції», - зазначив міністр.