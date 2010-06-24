ТИМОШЕНКО ПОКАЗАЛА ДОГОВІР НА "ГАЗ ФІРТАША"

Офіційний сайт Блоку Юлії Тимошенко обнародував копію угоди купівлі-продажу між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» на 11 мільярдів кубометрів газу від 20 січня 2009 року. Таким чином, обіцянку, зроблену 24 червня на прес-конференції, Юлія Володимирівна виконала.

Заява екс-прем`єра прозвучала після того, як Служба безпеки України затримала екс-голову Державної митної служби Анатолія Макаренко. Його затримано як підозрюваного у ході розслідування кримінальної справи про нанесення збитків державі Україна за наслідками розгляду позову RosUkrEnergo в Стокгольмському арбітражі. Сьогодні Печерський райсуд Києва повинен визначитися із запобіжним для А.Макаренко заходом. Раніше під підписку про невиїзд в ході розслідування цієї справи був випущений затриманий екс-перший заступник глави «Нафтогазу» Ігор Діденко.

Як повідомляє офіційний сайт Юлії Тимошенко, лідер БЮТ наполягає, що «Нафтогаз» повністю розрахувався з ВАТ «Газпром» за 11 млрд. куб. м газу.

На підтвердження цього сайт БЮТ 24 червня обнародував копії газової угоди від 20 січня 2009 року, яка була підписано за часів прем`єрства Ю.Тимошенко і за якою «Нафтогаз» повністю розрахувався з «Газпромом».

«Ми сьогодні обнародуємо угоду купівлі-продажу, за якою Україна купила цей газ у «Газпрому», розрахувалася, заплатила 1 мільярд 700 мільйонів доларів і тим самим забезпечила вихід України, Росії, країн ЄС з газової кризи», - заявляє Ю.Тимошенко.

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Згідно з обнародуваними документами, «Газпром» на початку 2009 року придбав у НАК «Нафтогаз України» 11 млрд. куб. м природного газу, поставленого до України в режимі транзиту, а потім майже відразу ж продав цей газ знову ж таки «Нафтогазу України» за ту ж суму.

На підтвердження цього приводяться копії акту здачі/прийому запасу газу в ПГС, відповідно, від 4 і 6 лютого 2009 року: у першому продавцем виступає «Нафтогаз України», а покупцем – «Газпром», тоді як в другому вони міняються місцями.

У той же час, в договорі немає жодної згадки про те, що 11 млрд. куб.м. газу, які є об`єктом купівлі/продажу, на момент проведення операції не належали “РосУкрЕнерго”, а були передані РУЕ “Газпрому”/ відібрані у РУЕ “Газпромом” у рахунок компенсації якихось заборгованостей, про які говорила свого часу Ю.Тимошенко, пояснюючи вилучення з числа сторін договору фактичного власника газу.

Зате є пункт 3.3, де обумовлено, що покупець (“Нафтогаз”) не має жодного права вимагати у продавця (“Газпрому”) повернути виплачені за даним договором гроші, зокрема плату за газ, за єдиного винятку – якщо газ не передано покупцеві до 6 лютого 2009 року.

А також стаття 8, згідно з якою, покупець бере на себе повну відповідальність і звільняє продавця і його посадових осіб від будь-якої відповідальності (у т.ч. виплат збитків, штрафів, компенсацій і т.д.), що виникає унаслідок порушення договірних зобов`язань (у тому числі, і в результаті недбалості продавця!) і пов`язаних з виконання підписаного договору, а також з реалізацією покупцем будь-якого з його прав і засобів правового захисту, згідно з цією угодою.

***8 червня 2010 р. Стокгольмський арбітражний трибунал виніс ухвалу у ході тривалого спору між компанією RosUkrEnergo AG (Швейцарія) і НАК «Нафтогаз України» відносно експропріації «Нафтогазом» в січні 2009 року 11 млрд. куб. м газу, належного RosUkrEnergo.

Дане рішення підтверджує, що спірний обсяг газу був вилучений «Нафтогазом» з порушенням умов контракту про зберігання газу з RosUkrEnergo, і що «Нафтогаз» зобов`язаний повернути RosUkrEnergo 11 млрд. куб. м газу, які знаходяться в підземних газових сховищах України, на тих же умовах, як і до вилучення.

На додаток, Стокгольмський арбітражний трибунал ухвалив, що RosUkrEnergo одержить від «Нафтогазу» додатковий обсяг газу у розмірі 1,1 млрд. куб. м газу як неустойку за порушення умов контракту.

Дане рішення є наступним після раніше ухваленого рішення Стокгольмського арбітражного трибуналу від 30 березня 2010 року про відшкодування RosUkrEnergo близько 200 млн. доларів за різні порушення «Нафтогазом» умов контрактів щодо постачання, транзиту і зберігання газу. Раніше прийняте рішення також вступає в дію, тому вказана вище сума повинна бути тепер виплачена RosUkrEnergo як частина цього нового рішення.

Обсяг газу, про який йде мова, був вилучений НАК у RosUkrEnergo в 2009 році як компенсація після того, як в результаті підписання прямого контракту між НАКом і «Газпромом» у січні 2009 року RosUkrEnergo була виключена з схеми постачань газу до України і за її межі. Це було зроблено за узгодженням з «Газпромом», який володіє 50% RosUkrEnergo.

***У липні 2004 року дочірні компанії «Газпромбанк» (Росія) і Raiffeisen створили RosUkrEnergo з реєстрацією в Швейцарії для постачання туркменського газу в Україну до 2028 року.

50% акцій цієї компанії належить ВАТ "Газпром", ще 50% акцій - CentraGas Holding AG (Австрія), бенефіціарами якої є українські бізнесмени Д.Фірташ (90% акцій) і І.Фурсин (10% акцій).

Варто відзначити, що глава Служби безпеки України (який відкрив кримінальну справу з цього газового питання) Валерій Хорошковський є бізнес-партнером співвласника «РосУкрЕнерго» Дмитра Фірташа.

Окрім згаданого договору, на сайті БЮТ обнародувана і фотокопія довіреності співвласника компанії RosUkrEnergo AG (Швейцарія) Дмитра Фірташа, видана 13 грудня 2005 року, нинішньому міністрові палива і енергетики України Юрієві Бойко з терміном дії до 1 червня 2006 року (звертаємо увагу на термін: всього півроку і в 2006 р. Договір по 11 млрд кубометрів газу був підписаний у січні 2009 року).

Згідно з фотокопією довіреності, Д.Фірташ довірив Ю.Бойко (на той момент - звичайній фізичній особі) бути його представником в органах нотаріату, страхових компаніях, кредитних (банківських) установах, у всіх органах державної влади, організаціях і підприємствах та ін.

При цьому Д.Фірташ довірив Ю.Бойко укладати будь-які дозволені законом угоди і договори, а також управляти і розпоряджатися рухомим і нерухомим майном та ін.

«Саме уряд Януковича, його найближче оточення відкликали українських юристів-міжнародників, відкликали докази України, які стосувалися дійсного стану речей щодо газу, і, по суті, роззброїли Україну в Стокгольмському суді», - сказала Ю.Тимошенко, коментуючи рішення Стокгольмського арбітражного суду щодо суперечки НАК «Нафтогаз України» з RosUkrEnergo.

***У березні 2005 року Ю.Бойко був звільнений з постів першого заступника міністра палива і енергетики України і голови правління НАК «Нафтогаз України» за ініціативою нового глави Кабінету міністрів України Ю.Тимошенко. У квітні 2005 року Ю.Бойко був одноголосно обраний главою Республіканської партії України (РПУ). У серпні 2006 року постановою Верховної Ради Ю.Бойко був призначений міністром палива і енергетики України у новому уряді Віктора Януковича. У серпні 2007 року на п`ятому з`їзді Республіканської партії України було ухвалено рішення про складання Ю.Бойко повноважень голови партії і про процес об`єднання з Партією регіонів.

(УНІАН)