БЮТ обнародував фотокопію довіреності Фірташа для Бойка

Блок Юлії Тимошенко (БЮТ) обнародував фотокопію довіреності співвласника компанії RosUkrEnergo AG (Швейцарія) Дмитра ФІРТАША, видану 13 грудня 2005 року нинішньому міністру палива і енергетики України Юрію БОЙКУ з терміном дії до 1 червня 2006 року.

Про це повідомляється на офіційному сайті БЮТ.

Зокрема, згідно з фотокопією довіреності, Д.ФІРТАШ довірив Ю.БОЙКУ бути його представником в органах нотаріату, страхових компаніях, кредитних (банківських) установах, у всіх органах державної влади, організаціях і підприємствах тощо.

При цьому Д.ФІРТАШ довірив Ю.БОЙКУ укладати будь-які дозволені законом угоди і договори, а також управляти і розпоряджатися рухомим і нерухомим майном тощо.

Як зазначається в повідомленні БЮТ, лідер блоку Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що українська влада стала на захист структури RosUkrEnergo та її надприбутків, а не держави Україна.

«Саме уряд ЯНУКОВИЧА, його найближче оточення відкликали українських юристів-міжнародників, відкликали докази України, які стосувалися дійсного стану речей щодо газу, і, по суті, роззброїли Україну в Стокгольмському суді», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, коментуючи рішення Стокгольмського арбітражного суду щодо спору НАК «Нафтогаз України» з RosUkrEnergo.

«Наводимо фотокопію документа, яким власник RosUkrEnergo надав нинішньому міністрові палива і енергетики БОЙКУ право управляти і розпоряджатися всім рухомим і нерухомим майном ФІРТАША. Таким чином, документ підтверджує - чиї інтереси насправді захищав у Стокгольмському суді міністр з уряду АЗАРОВА», - наголошується в повідомленні БЮТ.

Нагадаємо, що в березні 2005 року Ю.БОЙКО був звільнений з посад першого заступника міністра палива і енергетики України і голови правління НАК «Нафтогаз України» за ініціативою нового голови Кабінету міністрів України Ю.ТИМОШЕНКО. У квітні 2005 року Ю.БОЙКО був одностайно обраний головою Республіканської партії України (РПУ). У серпні 2006 року постановою Верховної Ради Ю.БОЙКО був призначений міністром палива і енергетики України в новому уряді Віктора ЯНУКОВИЧА. У серпні 2007 року на п`ятому з`їзді Республіканської партії України було ухвалено рішення про складання Ю.БОЙКОМ повноважень голови партії та про процес об`єднання з Партією регіонів.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня Стокгольмський арбітражний трибунал зобов`язав НАК «Нафтогаз України» повернути RosUkrEnergo 11 млрд. куб. м газу. Цей обсяг газу було вилучено «Нафтогазом» у RosUkrEnergo в 2009 році як компенсація після того, як в результаті підписання прямого контракту між НАК і «Газпромом» у січні 2009 року RosUkrEnergo було виключене зі схеми поставок газу до України і за її межі. Це було зроблено за узгодженням з «Газпромом», який володіє 50% RosUkrEnergo.

До того ж 8 червня Стокгольмський арбітражний трибунал ухвалив, що RosUkrEnergo одержить від «Нафтогазу» додатковий об`єм газу у розмірі 1,1 млрд. куб. м як неустойку за порушення умов контракту.

Дане рішення є наступним після ухваленого рішення Стокгольмського арбітражного трибуналу від 30 березня 2010 року про відшкодування RosUkrEnergo близько 200 млн. доларів за різні порушення «Нафтогазом» умов контрактів на поставку, транзит і зберігання газу.