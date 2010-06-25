«Газпром» і «Нафтогаз» уже ділять активи

«Газпром» і «Нафтогаз» обговорюють можливий набір активів, які можуть ввійти до спільного підприємства на паритетній основі.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це заявив голова правління ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР, виступаючи на річних загальних зборах акціонерів.

«Сьогодні ми з українськими колегами обговорюємо можливий набір активів від кожної сторони для створення спільного підприємства на паритетних засадах. І це буде перший етап об`єднання компаній», - сказав О.МІЛЛЕР.

Крім того, він відзначив, що постачання газу до країн колишнього Союзу в 2009 році скоротилася майже на 30%, але виручка з цих операцій збільшилася на 4% - до 371,2 млрд. руб.