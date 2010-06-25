Газпром і Нафтогаз готують активи для СП

«Газпром» і «Нафтогаз» обговорюють можливий набір активів, які можуть ввійти до спільного підприємства на паритетній основі.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це заявив голова правління ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР, виступаючи на річних загальних зборах акціонерів.

«Сьогодні ми з українськими колегами обговорюємо можливий набір активів від кожної сторони для створення спільного підприємства на паритетних засадах. І це буде перший етап об`єднання компаній», - сказав О.МІЛЛЕР.

Крім того, він відзначив, що постачання газу до країн колишнього Союзу в 2009 році скоротилася майже на 30%, але виручка з цих операцій збільшилася на 4% - до 371,2 млрд. руб.

За його словами, об`єднання «Газпрому» і «Нафтогазу» є «історично визначеним кроком».

«Сьогодні значно просунулися у співпраці з Україною - обговорюється можливість об`єднання «Газпрому» і НАК «Нафтогаз України». Це історично визначений крок. Газотранспортні системи «Газпрому» і «Нафтогазу» є єдиним комплексом, що функціонує тільки в тісній зв`язці один з одним», - сказав О.МІЛЛЕР.

Він переконаний, що газова галузь України, як елемент глобального газового ринку, має майбутнє при розвитку разом з газовою галуззю Росії.

«Тільки в цьому випадку буде гарантовано довгострокове завантаження транзитної газотранспортної системи, й українська труба матиме не від’ємну вартість», - наголосив О.МІЛЛЕР.