Україна хоче видобувати за кордоном не менше 30 млрд. куб. м газу на рік і самостійно регулювати ціну на цей енергоносій.

Про це повідомив міністр палива та енергетики України Юрій БОЙКО в інтерв`ю газеті «Урядовий кур`єр».

«Поставили за мету собі одержувати, щонайменше, 30 млрд. куб. м газу з наших активів за кордоном. За цінами, які ми самі регулюватимемо, а не погоджуватися з тією ціною, яку нам запропонують на переговорах», - сказав він.

Нагадаємо, Україна на рік видобуває близько 20 млрд. куб. м власного газу при річній потребі країни в більш ніж 60 млрд. куб. м газу. Бракуючі обсяги газу Україна імпортує з Росії.