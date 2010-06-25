Міллер:«Газпром» «ні на крок» не відступить від «Південного потоку»

«Газпром» «ні на крок» не відступить від проекту «Південний потік» і закінчить його до кінця 2015 року.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це заявив голова правління ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР, виступаючи на річних загальних зборах акціонерів у Москві.

«Сьогодні ми з упевненістю можемо сказати, що проект «Південний потік» відбувся. Критичну масу набрано. «Газпром» ні на крок не відступить від свого плану. Практична реалізація цього газотранспортного транснаціонального газопроводу почнеться в 2013 році, а збудовано його буде не пізніше кінця 2015 року», - наголосив О.МІЛЛЕР.

За його словами, за останній рік «Газпрому» вдалося добитися значних результатів у реалізації проекту «Південний потік». Зокрема, підписано міжурядові угоди про співпрацю з партнерами з Болгарії, Угорщини, Греції, Сербії, Словенії, Хорватії й Австрії. Також створено чотири спільних проектних компанії, розроблено техніко-економічне обґрунтування морської частини проекту «Південний потік», відповідно до графіка продовжилася підготовка техніко-економічних обґрунтувань будівництва ділянок газопроводу на території іноземних держав, додав О.МІЛЛЕР.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ заявив, що Україна готова на компроміси з Росією і Європейським Союзом, аби уникнути будівництва "Південного потоку".

"Якщо ми найближчим часом не вирішимо цього питання, і Росія все ж розпочне з Європейським Союзом будувати другий обхідний газопровід "Південний потік", то ми дуже багато втратимо. Саме тому ми зараз виходимо з дуже серйозними пропозиціями для ЄС і для росіян, і сподіваюся, що вони будуть розглянуті і щодо них буде прийнято рішення", - заявив М.АЗАРОВ.