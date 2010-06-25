"Газпром": зростання попиту на російський газ неминуче

У «Газпромі» впевнені, що зростання попиту на російський газ неминуче.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це заявив голова правління ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР, виступаючи на річних загальних зборах акціонерів компанії у Москві.

«Ми впевнені, що в майбутньому зростання попиту на російський газ неминуче. Виходячи з цього, ми затвердили баланс на 2011-2013 роки, в якому план з видобутку на 2013 рік визначено в 565 млрд. кубічних метрів газу. Це вище за докризовий рівень 2008 року. Більше того – така цифра рекорд для «Газпрому» за останні 13 років», - сказав О.МІЛЛЕР

Він відзначив, що в 2009 році групою «Газпром» було видобуто 461,5 млрд. куб. м природного й попутного газу – це на 16% нижче від рівня 2008 року.

За його словами, в першому півріччі 2009 року «Газпром» обмежував видобуток природного газу у відповідь на зміни попиту в умовах фінансово-економічної кризи, але вже з середини 2009 року показники попиту і показники видобутку почали відновлюватися.

За його словами, з листопада середньодобовий видобуток газу перевищував рівень 2008 року.

О.МІЛЛЕР повідомив, що така тенденція тривала і в першому кварталі цього року.

Він наголосив, що попри деяке уповільнення в другому кварталі через непросту ситуацію, яка складається в реальному секторі економіки Південної і Південно-Східної Європи, мета «Газпрому» в 2010 році - повернути дві третини минулорічного падіння.

За словами О.МІЛЛЕРА, торік свою діяльність «Газпрому» необхідно було будувати, виходячи зі швидко змінних реалій в умовах світової фінансово-економічної кризи, пік якої припав на першу половину минулого року. «Головним зовнішнім чинником для «Газпрому» стало зниження попиту з боку наших споживачів, і, отже, – серйозне зменшення грошового потоку. При цьому світові ринки запозичень у першій половині 2009 року виявилися фактично закритими», - сказав О.МІЛЛЕР.