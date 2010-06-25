Бензин в Україні подешевшав

З 18 по 25 червня середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти знизилися на 0,9-2,1% (в середньому на 1,6%).

Про це УНІАН повідомили в Консалтинговій групі «А-95» (м. Київ).

Так, за даними моніторингу Консалтингової групи «А-95», з 18 по 25 червня середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти змінилися таким чином: бензин А-80 – знизилися на 0,9% - з 7,01 грн./літр до 6,95 грн./літр; бензин А-92 – знизилися на 2,1% - з 7,46 грн./літр до 7,30 грн./літр; бензин А-95 – знизилися на 1,9% - з 7,78 грн./літр до 7,63 грн./літр; дизельне паливо – знизилися на 1,6% - з 6,97 грн./літр до 6,86 грн./літр.

Нагадаємо, баланс (сукупність виробництва, імпорту і експорту) бензинів за підсумками 2009 року в Україні склав 4,24 млн. тонн (у 2008 році – 4,75 млн. тонн), а дизельного палива – 4,36 млн. тонн (у 2008 році – 5,29 млн. тонн).

Довідка УНІАН. ТОВ «Консалтингова група «А-95» створено в травні 2008 року. Компанія займається професійними дослідженнями і моніторингом ринку нафтопродуктів.