Перший продаж електроенергії за прямими контрактами відбудеться 20 липня

ДП «Енергоринок» має намір провести Перший тестовий аукціон з продажу електроенергії за прямими контрактами 20 липня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам заступник директора підприємства Владимир ЄВДОКІМОВ.

За його словами, всього планується провести три таких тестових аукціони (20 липня, 20 серпня, 20 вересня). В.Євдокимов повідомив, що за прогнозами підприємства "Енергоринок", в аукціоні візьмуть участь близько 70 покупців – постачальників за нерегульованим тарифом. Продавцями на аукціоні виступлять НАЕК «Енергоатом», а також 5 енергогенеруючих теплових компаній.

Він відзначив, що продавці на аукціоні виставлятимуть електроенергію в обсягах (квотах), які затвердить НКРЕ, імовірно, 29 червня. Електроенергія продаватиметься за так званим принципом «сендвіча», коли покупці, отримуючи 1 кіловат електроенергії АЕС, будуть зобов`язані отримувати пропорційний обсяг електроенергії, яка генерується ТЕС.

Всього ж на аукціонах планується виставляти близько 5% загального щомісячного споживання електроенергії.

Передбачається, що торги транслюватимуться в режимі реального часу на офіційному сайті «Енергоринку». Самі торги відбудуться в адмінбудівлі НКРЕ.

Як повідомляв УНІАН, вчора глава Національної комісії електроенергетики України Сергій ТІТЕНКО повідомив, що НКРЕ схвалила частковий перехід Оптового ринку електроенергії в експериментальний режим роботи в рамках першого етапу впровадження нової моделі – ринку двосторонніх договорів (РДД) і балансуючого ринку.

За його словами, експериментальний режим роботи ринку буде упроваджений на 3 місяці, і під його правила підпадатимуть 10% загального місячного обсягу виробництва електроенергії в країні. При цьому вказані обсяги планується реалізовувати на спеціальних аукціонах організатором, яким виступатиме ДП "Енергоринок".