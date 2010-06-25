Білорусь погрожує зупинити транзит російських нафти і газу

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО вимагає призупинити транзит російської нафти й газу в разі несплати "Газпромом" в повному обсягу найближчої доби за надані послуги.

Про це він заявив сьогодні на нараді з питань співпраці з Китаєм, передає агентство «БЕЛТА».

«Ще раз попереджую уряд: несплата «Газпромом» в повному обсягу за послуги найближчої добу повинна призвести до припинення будь-яких послуг для Російської Федерації з транспортування вуглеводневої сировини - і нафти, і газу», - наголосив Президент Білорусі.

«У вас є можливість - домовляйтеся, але термін вам - дві доби, і я вчора це сказав прем`єрові і віце-прем`єрові», - додав О.ЛУКАШЕНКО.

Президент відзначив, що хотів би почути інформацію про ситуацію на російському напрямі, зокрема щодо енергоресурсів.

«Може, ви вже домовилися. Хотів би з цього приводу вас послухати», - сказав глава Білоруської держави, звертаючись до прем`єр-міністра.

Між тим, у «Газпромі» заявляють про відсутність боргу перед Білоруссю за умовами діючого контракту. Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам заявив офіційний представник ВАТ «Газпром» Сергій КУПРІЯНОВ. «За умовами діючого контракту «Газпром» Білорусі нічого не винен», - підкреслив С.КУПРІЯНОВ.

Як повідомляв УНІАН, 21 червня «Газпром» приступив до обмеження постачань газу до Білорусі.

22 червня Радмін Білорусі заявив, що Республіка відбиратиме російський транзитний газ у разі збереження обмежень на постачання, а білоруський Президент Олександр ЛУКАШЕНКО повідомив на зустрічі з главою МЗС РФ Сергієм ЛАВРОВИМ, що дав вказівку перекрити транзит газу, доки «Газпром» за нього не сплатить.

Борг Білорусі за російський газ становив близько 200 млн. дол. У свою чергу Мінськ оцінює борг «Газпрому» за транзит палива територією Білорусі в 260 млн. дол.

23 червня перший віце-прем`єр Білорусі Володимир СЕМАШКО заявив, що Білорусь сплатила 187 млн. дол. заборгованості за газ «Газпрому».

У свою чергу уряд Білорусі, за його словами, вимагає від «Газпрому» погасити заборгованість за транзит у розмірі 260 млн. дол.

24 червня вранці «Газпром» відновив постачання газу до Білорусі в повному обсягу.

Прес-секретар голови правління - заступник начальника Департаменту з інформаційної політики ВАТ «Газпром» Сергій КУПРІЯНОВ повідомив, що проведено оплату за транзит газу «Білтрансгазом». За його словами, загальна сума плати за транзит газу становить 228 млн. дол.