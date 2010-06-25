Соколовський: «Газпром» - ненадійний партнер

Конфлікт між Росією та Білорусією в газовій сфері показав, що ВАТ «Газпром» є ненадійним партнером.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав екс-уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ сьогодні журналістам у Києві.

«Москва хотіла проучити Білорусію, а вийшло навпаки - Білорусія вивела на чисту воду «Газпром». Зокрема, до газової кризи ніхто й не здогадувався, що «Газпром» півроку не розраховується за контрактними зобов`язаннями за транзит. А зараз увесь світ ще раз переконався, що «Газпром» - ненадійний партнер», - сказав він.

Також Б.СОКОЛОВСЬКИЙ зазначив, що «сценарій кризи писався в Росії... і білоруська газова криза має політичні ознаки, а економічної - жодної».

Як повідомляв УНІАН, 21 червня «Газпром» приступив до обмеження поставок газу до Білорусі.

22 червня Радмін Білорусі заявив, що Республіка відбиратиме російський транзитний газ у разі збереження обмежень на поставки, а білоруський Президент Олександр ЛУКАШЕНКО повідомив на зустрічі з главою МЗС РФ Сергієм ЛАВРОВИМ, що дав вказівку перекрити транзит газу, поки «Газпром» його не сплатить.

Борг Білорусі за російський газ становив близько 200 млн. дол. У свою чергу Мінськ оцінює борг «Газпрому» за транзит палива територією Білорусі в 260 млн. дол.

23 червня перший віце-прем`єр Білорусі Володимир СЕМАШКО заявив, що Білорусь сплатила 187 млн. дол. заборгованості за газ «Газпрому».

У свою чергу уряд Білорусі, за його словами, вимагає від «Газпрому» погасити заборгованість за транзит у розмірі 260 млн. дол.

Прес-секретар голови правління - заступник начальника Департаменту інформаційної політики ВАТ «Газпром» Сергій КУПРІЯНОВ повідомив, що проведено платіж за транзит газу «Белтрансгазом». За його словами, загальна сума плати за транзит газу становила 228 млн. дол.

24 червня вранці «Газпром» відновив поставки газу до Білорусі в повному обсязі.