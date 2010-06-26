Білоруський союз молоді зібрав гуманітарну допомогу «Газпрому»
Для сплати за транзит газу
Білоруський республіканський союз молоді зібрав гуманітарну допомогу російській компанії «Газпром» для сплати рахунків за транзит газу через територію Білорусі.
Згідно з повідомленням організаторів, яке є в УНІАН, акція «Допоможемо чим можемо російському Газпрому!» почалася 25 червня.
«Білоруська молодь сподівається, що така термінова гуманітарна допомога допоможе, напевно, найбіднішій організації Росії не тільки розрахуватися з білорусами за транзит, але й надалі врегулювати всі спірні моменти господарської діяльності країни-сусідки», - говориться в повідомленні.
Активісти організації збирали гуманітарну допомогу в центрі Мінська, зокрема, біля кінотеатру «Москва».
«Гуманітарна допомога – навіть останні сорочки, які зняли зі свого тіла молоді люди, ремені для підтримки штанів, які принесли ветерани Великої Вітчизняної війни, речі, які передали білоруси, і зібрані кошти будуть відправлені до «Газпрому» спеціальними бандеролями», - повідомили в БРСМ.
Як повідомляв УНІАН, 21 червня «Газпром» приступив до обмеження поставок газу до Білорусі.
22 червня Радмін Білорусі заявив, що Республіка відбиратиме російський транзитний газ у разі збереження обмежень на постачання, а білоруський Президент Олександр ЛУКАШЕНКО повідомив на зустрічі з главою МЗС РФ Сергієм ЛАВРОВИМ, що дав вказівку перекрити транзит газу, поки «Газпром» за нього не сплатить.
Борг Білорусі за російський газ становив близько 200 млн. дол. У свою чергу Мінськ оцінює борг «Газпрому» за транзит палива територією Білорусі в 260 млн. дол.
23 червня перший віце-прем`єр Білорусі Володимир СЕМАШКО заявив, що Білорусь сплатила 187 млн. дол. заборгованості за газ «Газпрому».
24 червня прес-секретар голови правління - заступник начальника Департаменту з інформаційної політики ВАТ «Газпром» Сергій КУПРІЯНОВ повідомив, що здійснено платіж за транзит газу «Белтрансгазом». За його словами, загальна сума плати за транзит газу становила 228 млн. дол.