Білоруський союз молоді зібрав гуманітарну допомогу «Газпрому»

Білоруський республіканський союз молоді зібрав гуманітарну допомогу російській компанії «Газпром» для сплати рахунків за транзит газу через територію Білорусі.

Згідно з повідомленням організаторів, яке є в УНІАН, акція «Допоможемо чим можемо російському Газпрому!» почалася 25 червня.

«Білоруська молодь сподівається, що така термінова гуманітарна допомога допоможе, напевно, найбіднішій організації Росії не тільки розрахуватися з білорусами за транзит, але й надалі врегулювати всі спірні моменти господарської діяльності країни-сусідки», - говориться в повідомленні.

Активісти організації збирали гуманітарну допомогу в центрі Мінська, зокрема, біля кінотеатру «Москва».

«Гуманітарна допомога – навіть останні сорочки, які зняли зі свого тіла молоді люди, ремені для підтримки штанів, які принесли ветерани Великої Вітчизняної війни, речі, які передали білоруси, і зібрані кошти будуть відправлені до «Газпрому» спеціальними бандеролями», - повідомили в БРСМ.

Як повідомляв УНІАН, 21 червня «Газпром» приступив до обмеження поставок газу до Білорусі.

22 червня Радмін Білорусі заявив, що Республіка відбиратиме російський транзитний газ у разі збереження обмежень на постачання, а білоруський Президент Олександр ЛУКАШЕНКО повідомив на зустрічі з главою МЗС РФ Сергієм ЛАВРОВИМ, що дав вказівку перекрити транзит газу, поки «Газпром» за нього не сплатить.

Борг Білорусі за російський газ становив близько 200 млн. дол. У свою чергу Мінськ оцінює борг «Газпрому» за транзит палива територією Білорусі в 260 млн. дол.

23 червня перший віце-прем`єр Білорусі Володимир СЕМАШКО заявив, що Білорусь сплатила 187 млн. дол. заборгованості за газ «Газпрому».

24 червня прес-секретар голови правління - заступник начальника Департаменту з інформаційної політики ВАТ «Газпром» Сергій КУПРІЯНОВ повідомив, що здійснено платіж за транзит газу «Белтрансгазом». За його словами, загальна сума плати за транзит газу становила 228 млн. дол.