У чотирьох областях України знеструмлено 282 населених пункти
10:00, 29 червня 2010Енергетика
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Сьогодні вночі внаслідок ускладнення погодних умов (зливи, шквалисті пориви вітру) сталося знеструмлення 282 населених пункти у чотирьох областях України.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, у Чернівецькій області без електропостачання залишилися 183 населених пункти, у Вінницькій – 71 н.п., Хмельницькій – 22 н.п. та Івано-Франківській – 6 н.п.
До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.
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