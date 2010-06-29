У чотирьох областях України знеструмлено 282 населених пункти

Сьогодні вночі внаслідок ускладнення погодних умов (зливи, шквалисті пориви вітру) сталося знеструмлення 282 населених пункти у чотирьох областях України. Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, у Чернівецькій області без електропостачання залишилися 183 населених пункти, у Вінницькій – 71 н.п., Хмельницькій – 22 н.п. та Івано-Франківській – 6 н.п. До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

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