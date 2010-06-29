"РусГидро" веде переговори про модернізацію каскадів українських ГЕС

Компанія "РусГидро" веде переговори про модернізацію каскадів українських гідроелектростанцій на Дніпрі.

Про це повідомив журналістам віце-прем`єр-міністр РФ Ігор СЕЧІН за підсумками зустрічі прем`єрів Росії і України Миколи АЗАРОВА і Володимира ПУТІНА, що відбулася у понеділок у Ново-Огарево, передає РИА «Новости».

"Компанією "РусГидро" ведуться переговори щодо участі російської компанії в гідроенергетиці. Ця угода передбачає входження в статутній капітал, модернізацію каскаду гідростанцій на Дніпрі. Цей проект знаходиться в української сторони на розгляді", - сказав І.СЕЧІН.

Довідка УНІАН. «РусГидро» — найбільша російська генеруюча компанія і друга в світі серед гідрогенеруючих компаній зі встановлених потужностей.

На 1 березня 2010 року (з урахуванням результатів розміщення додаткового випуску акцій в травні-серпні 2009 року) Російській Федерації належить 60,38% акцій ВАТ «РусГидро», міноритарним акціонерам — 39,62%, загальна кількість розміщених акцій — 269 695 430 802. Загальна кількість акціонерів «РусГидро» — більше 360 тис.