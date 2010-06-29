БЮТ наполягає на створенні ТСК щодо "РосУкрЕнерго"

Фракція БЮТ вимагає створити цього пленарного тижня Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради з розслідування ситуації навколо рішення Стокгольмського арбітражного суду про повернення НАК «Нафтогаз України» компанії «РосУкрЕнерго» понад 12 млрд. кубометрів газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО під час Погоджувальної ради керівників фракцій і голів парламентських комітетів.

«Ми просимо цього тижня невідкладно внести кандидатури в склад комісії від усіх фракцій і створити ТСК», - сказав він.

За словами І.КИРИЛЕНКА, провладні фракції мають бути зацікавлені у створенні відповідної комісії для проведення об’єктивного розслідування ситуації, що склалася після рішення Стокгольмського арбітражу.

У свою чергу голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН також закликав усі фракції подати свої кандидатури до складу ТСК.

За його словами, після цього 30 червня комітет ВР з питань регламенту міг би розглянути відповідний проект постанови на своєму засіданні, а 1 липня парламент уже створив би відповідну ТСК.

Як повідомляв УНІАН, Стокгольмський арбітражний суд 8 червня 2010 року виніс ухвалу у тривалому господарському спорі між компанією “РосУкрЕнерго” і НАК "Нафтогаз України", зобов`язавши українську компанію повернути швейцарському трейдеру вилучені у січні 2009 року 11 млрд. кубометрів газу, і передати як неустойку ще 1,1 млрд. кубометрів.

Це рішення є наступним після раніше прийнятого Стокгольмським арбітражним судом рішення від 30 березня 2010 року про відшкодування “РосУкрЕнерго” близько 200 млн. доларів за різні порушення «Нафтогазом» умов контрактів на постачання, транзит і зберігання газу.

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