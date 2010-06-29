Соколовський: Азаров мав домагатися не виконувати судового рішення щодо "РУЕ"

На зустрічі з прем`єр-міністром Росії Володимиром ПУТІНИМ 28 червня замість обговорення створення спільного газового підприємства глава українського уряду Микола АЗАРОВ у пріоритетному порядку мав добиватися від Москви офіційної згоди не виконувати рішення Стокгольмського суду на користь "Газпрому", Дмитра ФІРТАША та інших зацікавлених сторін.

Про це в коментарі УНІАН заявив експерт з енергетичних питань Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ.

"Нинішня владна команда має усвідомити і свою відповідальність разом з попереднім урядом за появу ганебного для держави і влади рішення. Колишній уряд зробив незаконні дії з газом, який формально не належав нашій державі, і дав підстави для внесення позову проти України. А нинішня влада не добилася відкликання цього позову і відміни його розгляду в Стокгольмі, маючи начебто дружні стосунки з позивачами і достатньо часу з 25 лютого до 8 червня ц.р. На жаль, цього не сталося", - зазначив експерт.

Сам факт рішення Стокгольмського суду, переконаний Б.СОКОЛОВСЬКИЙ, уже завдав непоправної шкоди іміджу України. Але потенційних фінансових втрат близько 4 млрд. дол. ще можна уникнути за згодою сторін, вважає експерт.

"Усі розмови про те, що Україна начебто не виконає рішення міжнародного суду, виглядають наївно, додатково ганьблять Україну і мають невідкладно припинитися. Серед іншого, вони відштовхують інвесторів. Якщо Микола АЗАРОВ переконає Кремль відмовитися від претензій до українського народу за Стокгольмським вердиктом, це посилить і міжнародний авторитет Росії, і позиції київської влади. Інакше підтвердяться звинувачення в їх причетності до газової корупції і проросійському курсі команди Віктора ЯНУКОВИЧА. І ніякі СП цього не компенсують", - заявив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, Стокгольмський арбітражний суд 8 червня 2010 року виніс постанову в тривалому господарському спорі між компанією “РосУкрЕнерго” і НАК "Нафтогаз України", зобов`язавши українську компанію повернути швейцарському трейдеру вилучені в січні 2009 року 11 млрд. кубометрів газу, і передати як неустойку ще 1,1 млрд. кубометрів.

Це рішення є наступним після прийнятого Стокгольмським арбітражним судом рішення від 30 березня 2010 року про відшкодування “РосУкрЕнерго” близько 200 млн. доларів за різні порушення «Нафтогазом» умов контрактів на постачання, транзит і зберігання газу.

Служба безпеки України порушила кримінальну справу за фактом завдання збитків державі.

28 червня віце-прем`єр Російської Федерації Ігор СЄЧІН за підсумками переговорів прем`єр-міністрів України і РФ повідомив, що Україна і Росія домовилися в стислі терміни підготувати міжурядову угоду щодо газу.

За інформацією російських ЗМІ, питання щодо газу «РосУкрЕнерго» під час зустрічі прем`єрів не порушувалося.