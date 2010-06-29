Парламент сьогодні заслухає інформацію щодо арешту Макаренко

Верховна Рада о 16.00 заслухає інформацію СБУ та Генеральної прокуратури щодо арешту екс-голови Державної митної служби Анатолія МАКАРЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, голова ВР Володимир ЛИТВИН повідомив, що відповідне рішення було ухвалене під час Погоджувальної ради.

В.ЛИТВИН зауважив, що на Погоджувальній раді було детально обговорено ситуацію, яка склалася у сесійній залі. За його словами, учасники Погоджувальної ради не заперечували проти створення Тимчасової слідчої комісії у зв’язку з рішенням Стокгольмського арбітражного суду про повернення НАК «Нафтогаз України» компанії «РосУкрЕнерго» понад 12 млрд. кубометрів газу та арешту А.МАКАРЕНКА. Зокрема, за словами В.ЛИТВИНА, така комісія може бути створена уже в четвер, 1 липня.

Стосовно зміни запобіжного заходу для А.МАКАРЕНКА, на чому наполягала фракція БЮТ, В.ЛИТВИН запропонував депутатам від БЮТ звернутися в установленому порядку до слідчого. «Будемо вважати, що на даному етапі інцидент вичерпаний», - сказав він.

Після цього народні депутати від БЮТ, які блокували президію і трибуну ВР, зайняли свої робочі місця.

В.ЛИТВИН звернувся до них з проханням зняти плакати з написами: «Макаренко захистив Україну», «Янукович + Фірташ + Хорошковський = газова мафія», «Свободу патріоту Макаренку» тощо. Депутати від БЮТ відмовилися це зробити.