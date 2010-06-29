Лукашенко: використання одного маршруту поставки нафти ризиковане

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО вважає ризикованим використання одного маршруту поставок нафти з Венесуели до Білорусі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі білоруського Президента, про це О.ЛУКАШЕНКО заявив на нараді з найбільш актуальних питань диверсифікації зовнішньоекономічної діяльності Білорусі, а також співпраці з Венесуелою, Росією та Україною.

"Ми почали видобувати нафту у Венесуелі й в Ірані. Більш того, ми прийшли до того, що сьогодні вже поставляємо нафту з Венесуели і досить успішно переробляємо її на наших підприємствах. Сьогодні стоїть питання про надійні поставки нафти до Білорусі зі світових ринків і по різних маршрутах. Ми у жодному випадку не повинні повторити помилку, яка мала місце у відносинах із Росією. Поставки з інших ринків нафти по одному маршруту такі ж небезпечні, як зараз залежність від однієї держави із поставки вуглеводневої сировини", - сказав О.ЛУКАШЕНКО.

Водночас глава Білоруської держави підкреслив, що Білорусь не має наміру вести економічну війну з Росією. "Ніякої війни. Це наші традиційні ринки, ми купуємо й купуватимемо звідти енергоносії. Ніхто нам Росію в цьому плані на 100% не замінить. Але поступово наша країна повинна нарощувати обсяг поставок енергоносіїв і по інших маршрутах. Тому ставити питання так, що це проти Росії, - буде безглуздо й взагалі не буде зрозуміло й прийнятно для нашого суспільства. Але ми не можемо залежати від однієї держави, одного центру поставок, будь то енергоресурси, сировина, комплектуючі. Ми повинні летіти, як говорять у Білорусі, на двох крилах", - додав О.ЛУКАШЕНКО.

"Росія - наш давній партнер. Ми розмовляємо однією мовою, у нас один менталітет, ми один народ. Якщо сьогодні російське керівництво зайняло таку позицію, напевно, у них є підстави для цього, й ми критикуємо їх за це, але повинні увійти і в їхнє становище, - так, як вони повинні увійти в наше становище, коли ми шукатимемо альтернативу природному газу, нафті, - з питань, в яких нас намагаються дуже сильно нахилити", - підкреслив О.ЛУКАШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, у травні 2010 року Білорусь почала поставляти для Мозирського нафтопереробного заводу нафту з Венесуели через територію України. В травні-червні через Одеський торговий морський порт до Білорусі транспортовано 160 тисяч тонн венесуельської нафти. Сьогодні, 29 червня, в Одеському порту має розпочатися розвантаження третього танкера з 80 тис. тонн нафти з Венесуели для Білорусі.

З Одеси нафта транспортується до Мозиря (Білорусь) залізничним транспортом.