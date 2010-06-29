Для початку видобутку в Україні сланцевого газу треба 10-15 років

Для початку промислового видобутку в Україні сланцевого газу необхідно 10-15 років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав екс-уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ сьогодні на прес-конференції у Києві.

"Необхідно 10-15 років, щоб узятися до розробки родовищ сланцевого газу", - сказав він.

При цьому він зазначив, що говорити про будь-які запаси рано, оскільки не проведена геологорозвідка. За його словами, оцінні запаси сланцевого газу в Україні складають від 2 до 30 трлн. куб. м.

Також Б. СОКОЛОВСЬКИЙ додав, що необхідно активізувати роботу з цього питання.

Як повідомляв УНІАН, на початку червня міністр палива і енергетики України Юрій БОЙКО заявив, що Україна розраховує до кінця року створити спільне підприємство (СП) з компаніями Shell (Нідерланди) і ExxonMobil (США) з видобутку сланцевого газу і вугільного метану на території України.

Довідка УНІАН. Сланцевий газ - природний газ, що добувається зі сланцю, поширеної осадової породи.

Сланцевий газ змінив енергетичний ринок США і забезпечує 15-20% видобутку. У 2009 році США уперше з 2001 року обігнали Росію у видобутку газу, в основному за рахунок сланцевого газу.

Найбільші нафтові компанії, включаючи ExxonMobil і Shell отримали ліцензії на пошук сланцевого газу у Швеції, Польщі, Німеччині та Франції. Таким чином, сланцевий газ може незабаром прийти в Європу, змінивши баланс сил у її стосунках з Росією.