«Газ України» занепокоєний незадовільними розрахунками

ДК "Газ України" стурбована незадовільними розрахунками за газ підприємств теплової комунальної енергетики (ТКЕ).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

У повідомленні сказано, що більшість підприємств ТКЕ незадовільно проводять розрахунки за спожитий природний газ.

За даними оперативного моніторингу, на 25 червня 2010 року підприємства ТКЕ сплатили тільки 73% вартості природного газу, спожитого з 1 жовтня 2009 року. Заборгованість підприємств ТКЕ перед ДК "Газ України" перевищує 2,6 млрд. грн.

Найбільші борги за газ за минулий опалювальний сезон накопили підприємства ТКЕ Донецької (494 млн. грн.), Дніпропетровської (374 млн. грн.), Харківської (286 млн. грн.), Луганської (283 млн. грн.), Одеської (147 млн. грн.), Київської (110 млн. грн.) областей, а також АР Крим (104 млн. грн.).

За 2009-2010 рр. київська енергокомпанія АЕК "Київенерго" заборговувала ДК "Газ України" понад 2 млрд. грн. (рівень оплати у 2010 році - 45%).

У компанії зазначають, що несвоєчасні розрахунки за газ є наслідком низького рівня фінансово-господарської діяльності підприємств ТКЕ і неефективного управління ними з боку місцевих органів влади.

Довідка УНІАН. Згідно з положеннями ст. 13 Закону України "Про теплопостачання" відповідальність за теплопостачання покладена на органи місцевого самоврядування.

Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. №1729 імпортований природний газ реалізують в Україні лише за умови стовідсоткової оплати споживачами використаного природного газу.