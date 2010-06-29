«Енергопром» хоче від «Укргідроенерго» більше грошей

Голова правління ВАТ «Укргідроенерго» Семен ПОТАШНИК спростовує інформацію про нібито повне припинення будівництва Дністровської ГАЕС через відсутність фінансування.

Про це він заявив в інтерв`ю УНІАН, коментуючи заяви керівника компанії-генпідрядника за проектом ТОВ «Енергопром» Сергія ЛІСНИЧЕНКА, оприлюднені в «Дзеркалі тижня».

«Ціла низка положень із його інтерв`ю не відповідають дійсності. Будівництво продовжується в межах того фінансування, яке є, а вони хотіли, щоб це було, звичайно, більше й так далі», – сказав С.ПОТАШНИК.

При цьому він зазначив, що найближчим часом компанія очікує визначення на рівні уряду обсягу фінансування будівництва об`єкту цього року за рахунок коштів спеціального фонду держбюджету.

Крім того, за словами С.ПОТАШНИКА, «Укргідроенерго» веде переговори про залучення цільового кредиту для будівництва станції. «Найближчим часом розраховуємо одержати затверджені цифри спецфонду, тоді стане все зрозуміло. Оформляється кредит. З цієї точки зору ніяких підстав для такої паніки немає», – сказав він.

С.ПОТАШНИК уточнив також, що компанія розраховує одержати зі спецфонду держбюджету на потреби будівництва ГАЕС у 2010 році близько 200 млн. грн.

Нагадаємо, в суботу, 26 червня, тижневик «Дзеркало тижня» опублікував інтерв`ю директора ТОВ «Енергопром» Сергія ЛІСНИЧЕНКА, в якому той заявив, що через відсутність фінансування з 18 червня на майданчику Дністровської ГАЕС повністю припинено будівельні роботи. При цьому директор генпідрядника зазначив, що припинення фінансування проекту викликане «некомпетентністю» нового менеджменту «Укргідроенерго», яке вимагає винагороди за право залишатися генпідрядником проекту.

Довідка УНІАН. Дністровська ГАЕС, одна з найбільших у світі гідроакумулюючих електростанцій, будується в Чернівецькій області на річці Дністер. Будівництво станції розпочато в 1983 році. Згідно з проектом, встановлена електрична потужність Дністровської ГАЕС (7 насосів-турбін) у генеруючому режимі становитиме 2268 МВт, у насосному режимі – 2947 МВт. Проект станції передбачає встановлення семи однотипних гідроагрегатів. Загальна кошторисна вартість будівництва становить 5,8 млрд. грн.

Наприкінці 2009 року на станції в дослідно-промислову експлуатацію запущено перший гідроагрегат.

Замовником будівництва Дністровської ГАЕС є ВАТ «Укргідроенерго», головним підрядником – ТОВ «Енергопром».