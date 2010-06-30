Ціна газу для України в третьому кварталі не зміниться

Ціна природного газу, що імпортується в Україну, в третьому кварталі поточного року залишиться на рівні ціни другого кварталу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший віце-прем`єр Андрій КЛЮЄВ сьогодні на прес-конференції.

«Що стосується газу, то ціна збережеться на тому самому рівні, яка була у другому кварталі», - сказав А.КЛЮЄВ.

Як повідомляв УНІАН, за даними Мінекономіки, Україна у травні 2010 року імпортувала природний газ за цінами 232,86 дол. за тис. куб. м і 246 дол. за тис. куб. м. Відповідно до умов додаткової угоди до базового контракту, яка була укладена між «Нафтогазом» і «Газпромом» 21 квітня ц.р., ціна імпортованого у травні природного газу визначалася з урахуванням знижки у розмірі 100 дол. за 1 тис. куб. м.

У першому кварталі цього року ціна російського газу, що імпортується Україною, зросла до 305,68 дол. за тис. куб. м порівняно з 208,12 дол. за тис. куб. м у четвертому кварталі 2009 року.