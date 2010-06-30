Шмаль: Росія не відмовиться від транзиту газу через Україну

Президент Союзу нафтогазопромисловців Росії Геннадій ШМАЛЬ заявляє, що при запуску газопроводів "Північний потік" і "Південний потік" Росія не зможе відмовитися від транзиту газу через Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час робочої зустрічі Російського газового товариства і Національного газового союзу України, яка проходить сьогодні у Києві.

"Навіть коли ми побудуємо "Північний потік" і "Південний потік", ми не зможемо відмовитися від України. А через Україну ми пропускаємо 110-120 млрд. куб. м газу на рік", - сказав він.

При цьому він додав, що, "звичайно, український коридор є дуже важливим для нас".

Також Г. ШМАЛЬ наголосив, що Росії та Україні необхідно розробити спільну концепцію взаємодії обох країн у газовій та нафтогазовій галузі терміном дії як мінімум на 20 років.

Як повідомляв УНІАН, "Південний потік" (South Stream) є російсько-італійським проектом газопроводу, який повинен пройти по дну Чорного моря з Новоросійська у болгарський порт Варну. Далі дві його гілки планують через Балканський півострів в Італію і Австрію, хоча їх точні маршрути доки не затверджено. Згідно з планами, газопровід повинен розпочати роботу до 2015 року. Планована потужність "Південного потоку" складає 63 млрд. куб. м газу на рік.

"Північний потік" - маршрут експорту російського газу в Європу через акваторію Балтійського моря від бухти Портова (район м. Виборг) до узбережжя Німеччини (район р. Грайфсвальд). Введення в експлуатацію першої нитки "Північного потоку" продуктивністю 27,5 млрд. куб. м газу на рік заплановано на 2011 рік. Будівництво другої нитки газопроводу приведе до збільшення його пропускної спроможності до 55 млрд. куб. м на рік.