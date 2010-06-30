Україна уже накопичила 16,7 млрд. кубометрів газу в ПСГ

НАК "Нафтогаз України" накопичила в підземних сховищах газу (ПСГ) 16,7 млрд. куб. м природного газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав заступник голови правління НАК "Нафтогаз України" Вадим ЧУПРУН журналістам під час робочої зустрічі Російського газового товариства та Національного газового союзу України, яка проходить сьогодні в Києві.

За його словами, до початку нового опалювального сезону компанія планує накопичити в ПСГ близько 27 млрд. куб. м газу.

"Ми закачуватимемо об`єм, необхідний для проходження осінньо-зимового періоду і підтримки транзиту газу", - додав В. ЧУПРУН.

Як повідомляв УНІАН, НАК "Нафтогаз України" планує у 2010 році залучити кредитні ресурси на суму 16,323 млрд. грн. для фінансування закачування природного газу в підземні сховища газу.

Довідка УНІАН . НАК "Нафтогаз України" - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої добувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.