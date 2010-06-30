Газовий інцидент не вплине на стосунки Києва та Мінська

Посол Республіки Білорусь в Україні Валентин ВЕЛИЧКО вважає, що заяви України про готовність надати свою газотранпортную систему для транспортування російського газу в Європу у зв'язку з російсько-білоруським газовим конфліктом не вплинуть на стосунки України і Білорусі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це посол сказав на прес-конференції, відповідаючи на відповідне питання журналістів.

"Не позначиться ніяк. Кожен вибирає шлях своєї економки і так далі. Але коли ці системи не завантажені, такої необхідності немає", - сказав посол.

В. ВЕЛИЧКО додав, що "ніхто не може заборонити сусідові, що надавати, що не надавати".

На думку посла, подібні конфлікти виникають для того, щоб виправдати будівництво нових газопроводів.

"Усі ці конфлікти, які виникають, як з Україною, так і з Білоруссю. виникають, щоб показати західним країнам, що потрібно їх обходити: Білорусь потрібно обходити з півночі, Україну потрібно обходити з півдня. Давайте ми побудуємо свої потоки, ні з ким не будемо пов'язані і безпосередньо працюватимемо", - пояснив В. ВЕЛИЧКО.

Посол вважає, що конфлікт між Росією і Білоруссю виник "на рівному місці". На його думку, уже існуючі газопроводи "чудово працюють".

Як повідомляв УНІАН, з 21 червня російський "Газпром" почав зменшувати постачання газу в Білорусь, звинувачуючи Мінськ у боргах за спожитий газ. У свою чергу Білорусь заявила про борги за оплату транзиту газу в країни Євросоюзу.

22 червня прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що у разі потреби Україна може збільшити об'єм прокачування газу в Європу на 30 млрд. кубометрів.