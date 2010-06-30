Україна й Росія обговорили питання модернізації ГТС

Сьогодні в Києві представники Національного газового союзу України (НГСУ) і Російського газового товариства (РГТ) провели робочу нараду з питань надійності забезпечення природним газом російських, українських і європейських споживачів, а також модернізації газотранспортних систем, розташованих на території Російської Федерації, України і Білорусі.

Як передає кореспондент УНІАН, за результатами наради було підписано спільну заяву, в якій сторони визначили, що зростання прогнозованого споживання газу в Європі зажадає модернізації й завантаження газотранспортної системи України, реалізації нових проектів зі створення транспортних коридорів.

Крім того, в документі закріплено, що сторони висловлюють підтримку політичному курсу керівництва Росії і України на зближення, розвиток взаємовигідної співпраці, залучення до цього процесу громадянського суспільства і бачать в його реалізації основу процвітання і благополуччя населення обох країн.

Сторони визначили, що основні зусилля на цьому напрямі мають бути зосереджені на надійному забезпеченні постачання газом російських, українських і європейських споживачів, для чого потрібна підтримка в робочому стані газотранспортної системи, розташованої на території країн колишнього СРСР, як єдиного цілісного організму для досягнення найбільш ефективних результатів її використання, і закликають галузеві громадські організації до співпраці.

Сторони вважають за необхідне зосередити зусилля на виробленні пропозицій для вдосконалення міжнародного енергетичного правового регулювання і закликають до спільного обговорення цього питання в Російському газовому товаристві, Національному газовому союзі України, а також Європейському союзі газової промисловості і Міжнародному газовому союзі.

Сторони запропонували керівництву ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» вжити заходів з активізації співпраці на користь формування стійкого і справедливого енергетичного ринку, що відповідає вимогам міжнародної енергетичної безпеки сьогодні й у довгостроковій перспективі, та бачать в цьому отримання могутніх економічних переваг, вигідних для економік обох країн, завдяки появі нових робочих місць, поповненню бюджетів за рахунок появи корпоративних преференцій в енергопостачанні підприємств промисловості.

Сторони вважають за необхідне проінформувати про свою позицію Міжнародний газовий союз, Європейський союз газової промисловості для вдосконалення подальшої спільної співпраці.

Також сторони звернулися до президентів, урядів Росії і України з проханням врахувати думку професійного співтовариства обох країн у подальшій співпраці на вищому рівні.

У робочій наради взяли участь російські і українські експерти газової галузі, представники ряду європейських газових компаній.

Довідка УНІАН. Національний газовий союз України – неприбуткова громадська організація, діяльність якої спрямована на сприяння розвитку газової галузі. Союз об`єднує фахівців галузі і близько 50 колективних членів – підприємств нафтогазової промисловості України.

Російське газове товариство створене в 2001 році у формі національної асоціації. Головним завданням товариства є створення умов для формування цивілізованого газового ринку на користь енергетичної безпеки Росії.