Росія визнала борг перед Білоруссю

У російській газовій монополії "Газпром" визнали, що винні Білорусі ще 32 мільйони доларів за транзит палива територією республіки. Таку заяву зробив перший віце-прем`єр Білорусі Володимир СЕМАШКО, повідомляє РІА «Новости».

В.СЕМАШКО зазначив, що російсько-білоруську угоду про транспортування газу буде «напевно» підписано 1 липня. «Вчора ми узгодили це питання», - пояснив він.

Раніше в Мінську оцінювали загальну заборгованість "Газпрому" з транзиту до 260 мільйонів доларів. 24 червня російська сторона виплатила Білорусі 228 мільйонів, а 32 мільйони, що залишилися, як борг не визнавала. У "Газпромі" пояснювали, що сплату за транзит палива було здійснено, виходячи з транзитної ставки 1,45 долара за прокачування тисячі кубометрів газу на 100 кілометрів по білоруських трубах. Збільшення ставки, як наголошували в концерні, можливо лише після того, як Білорусь виконає умову контракту з Росією щодо підвищення оптової надбавки на газ, що реалізує "Белтрансгаз" на місцевому ринку.

Зазначена надбавка (10,47 долара на тисячу кубометрів у 2009 році і 11,0 доларів у 2010 році) повинна була дозволити російській монополії підвищити прибуток, який одержує "Белтрансгаз" на ринку Білорусі. Проте, надбавку так і не було введено. У разі, якщо б це сталося, ставка транзиту для "Газпрому", якому належить половина "Белтрансгазу", зросла б до 1,74 долара в 2009 році та 1,88 долара в 2010 році.

Як повідомляв УНІАН, 25 червня Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО зажадав припинити транзит російської нафти і газу у разі несплати «Газпромом» у повному обсягу найближчої доби за надані послуги.

Того ж дня офіційний представник ВАТ «Газпром» Сергій КУПРІЯНОВ заявив про відсутність боргу перед Білоруссю за умовами діючого контракту.