Білорусь розраховує на зниження Україною ставки транзиту

Білорусь розраховує на зниження ставки транзиту на електроенергію і венесуельську нафту з боку України в рамках врегулювання фінансових зобов`язань, що з`явилися між суб`єктами господарювання в 90-ті роки у зв`язку з переходом країн на національні валюти.

Про це повідомив посол Білорусі в Україні Валентин ВЕЛИЧКО на прес-конференції в Києві.

«Зрозуміло, що навряд чи сьогодні хтось може говорити, що виклади якусь суму. Але є шляхи такого двостороннього розвитку. Ми купуємо велику кількість електроенергії - цього року 2,5 млрд. кВт год. Плюс 1,5 млрд. кВт год. поставляється через Білорусь до Литви. Ми венесуельську нафту транспортуємо через Україну. Тут теж є можливості зниження того ж транспортного тарифу», - сказав він.

Білоруський дипломат при цьому підкреслив, що Білорусь ніколи не пропонувала розглядати питання врегулювання фінансових зобов`язань суб`єктів господарювання як зовнішній державний борг України. «Ми ніколи не говорили про якийсь борг, ми говорили про питання фінансового характеру. Всі були раніше прив`язані до російського рубля, і при переході на національні валюти були зафіксовані деякі суми. Вони інтерпретувалися, зменшувалися і так далі, підписувалися угоди на рівні глав держав і урядів», - пояснив посол.

«Сьогодні вироблена політика єдиного підходу, щоб шукати можливі варіанти, розуміючи один одного», - підкреслив В.ВЕЛИЧКО.

У той же час посол Білорусі не став говорити про взаємозв`язок проблеми врегулювання фінзобов‘язань з процедурою обміну грамотами про ратифікацію Договору про державний кордон від 1997 року. «Ми ратифікували, стоїть питання про обмін ратифікаційними грамотами. Для людей, які живуть на 1080 км цього кордону, це ніяк не відбивається. Йдеться вже про перспективу, про інтеграційний процес України в ЄС», - зазначив посол.

На його думку, обмін ратифікаційними грамотами не є «гострим питанням», оскільки жодна зі сторін не має територіальних претензій одна до одної.

«Зрозуміло, що є бажання приступити швидше до демаркації кордонів. Думаю, що воно спокійно розв`язуватиметься, з розумінням зацікавлених сторін», - додав посол.

Як повідомляв УНІАН, посол України в Білорусі Роман БЕЗСМЕРТНИЙ заявив газеті "Лівий берег" (№ 103 від 18-24 червня 2010 року), що Україна визнала 134 млн. дол. боргу перед Білоруссю. "Сума боргу зафіксована в міждержавних переговорах і визнана українською стороною. Тепер потрібно шукати механізм вирішення цього питання. На сьогодні ця сума становить 134 млн. дол. Дискусія велася складна, називали різні цифри – від 300 до 50 млн., але названа мною цифра кілька разів фіксувалася в документах. Очевидно, нам доведеться розв‘язувати цю ситуацію", - сказав Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.

Дипломат підкреслив, що білоруська сторона пов`язує боргові зобов`язання України з демаркацією українсько-білоруського кордону. "У цьому й полягає проблема - зв`язані два питання, які у принципі не можуть бути зв`язані. Тому що одне з них розв`язується розчерком пера і спільною роботою, а друге зав`язане на парламент, на уряд. На бюджет держави", - пояснив він.

Р.БЕЗСМЕРТНИЙ повідомив, що Білорусь також торкнулася питань, пов`язаних із майном на території Криму і Чернігівської області. У той же час, за його словами, статус об`єктів, на які претендує Білорусь, на сьогодні безгоспний. "Йдеться не лише про санаторії, але й про акваторію, водозабірну станцію і деякі інші – це декілька споруд. Життя йде, деформуються гирла річок, що відбивається на питаннях майна між двома країнами", - зазначив посол.